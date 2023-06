Die SEC hat wegen verschiedener Verstöße gegen Wertpapiergesetze am Montag Klage gegen Binance - den Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Kryptowährungen - eingereicht. Am Dienstag nahm die US-Börsenaufsicht dann mit einer weiteren Klage das US-Unternehmen Coinbase aufs Korn.Beiden Krypto-Unternehmen werden verschiedene Verstöße gegen Wertpapiergesetze vorgeworfen. So habe etwa Binance ohne ...

