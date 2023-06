© Foto: Christoph Dernbach/dpa - dpa-Bildfunk



Einer der führenden chinesischen Batteriehersteller geht davon aus, dass er eine Technologie entwickelt hat, die noch billigere und leistungsfähigere Akkus für Elektrofahrzeuge ermöglicht. Was halten Analysten davon?

Gotion High-Tech hat kürzlich eine Lithium-Eisen-Mangan-Phosphat-Batterie - kurz LMFP - vorgestellt, die nach eigenen Angaben ein Elektrofahrzeug mit einer Ladung 1.000 Kilometer weit bringen könne. Bisher waren es vor allem die teureren Nickel-Kobalt-Batterien, die eine solche Reichweite ermöglichten.

"Es ist ein Upgrade, es ist ein Sprung in der Energiedichte", zitiert Bloomberg Cheng Qian, Executive President der internationalen Geschäftseinheit von Gotion. Laut Cheng stoßen Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterien bei 190Wh/kg fast an die Grenze der Energiedichte, während die neue Batterie von Gotion 240Wh/kg erreichen könnte. Das bedeutet, dass in jeder Batteriezelle mehr Energie gespeichert werden kann, wodurch das Gewicht und die Größe des Pakets minimiert werden.

Volkswagen hält 26 Prozent an dem in Shenzhen börsennotierte Unternehmen. Der Batteriezellenhersteller geht davon aus, dass seine LMFP-Batterie fünf Prozent weniger kostet als eine herkömmliche LFP-Batterie. Und sogar 20 bis 25 Prozent günstiger als Nickel-Kobalt-Batterien. "Ich denke, dass sie für Automobilhersteller sehr attraktiv ist, und ich muss sagen, dass viele Unternehmen diesem Trend folgen werden", so Cheng.

Zu den Vorteilen gehöre die Möglichkeit des Schnellladens, das laut Cheng nur etwas mehr als eine Viertelstunde dauern könnte: "Sie können eine Tasse Kaffee trinken und sich an der Ladestation ausruhen, und die Batterie wird innerhalb von 18 Minuten mit Hilfe der Stufenladung von zehn auf 80 Prozent aufgeladen."

Die neue Batterie namens Astroinno könne laut Bloomberg bereits im zweiten Quartal nächsten Jahres in die Massenproduktion gehen. Astroinno reiht sich ein in einige andere bedeutende Batterieinnovationen chinesischer Unternehmen in den vergangenen Jahren. So brachte BYD 2020 seine Blade-Batterie auf den Markt. Contemporary Amperex Technology (CATL) hat bereits eine so genannte Kondensationsbatterie entwickelt. Nach Angaben von SNE Research war Gotion im vergangenen Jahr der achtgrößte Batteriehersteller der Welt.

Analysten schätzen, dass chinesische Batteriehersteller mehr als die Hälfte des Weltmarktes für Elektroautobatterien in der Hand halten. "Sie kontrollieren alle Rohstoffe von den Minen bis zur Raffinierung", so Ian Robertson, ein ehemaliges BMW-Vorstandsmitglied. Und weiter: "Wenn sie den Rest der Welt in den Würgegriff nehmen wollen, können sie das tun."

Die Gotion-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf rund sieben Prozent an Wert verloren. Der Analysten-Konsens impliziert aktuell ein durchschnittliches Kurspotenzial von rund 32 Prozent.

