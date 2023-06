Im Plus liegt aktuell die Aktie von Zions Bancorporation . Der jüngste Kurs betrug 30,09 US-Dollar. An der Börse liegt das Wertpapier von Zions Bancorporation derzeit im Plus. Die Aktie legte um 1,37 US-Dollar zu. Bewertet wird das Papier gegenwärtig am Aktienmarkt mit 30,09 US-Dollar.

