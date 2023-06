Forscher haben neue Filamente in unserer Galaxie entdeckt. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Fäden gefunden werden, allerdings sind sie ungewöhnlich angeordnet und weitaus kürzer als die bisher bekannten. Der Wissenschaftler Farhad Yusef-Zadeh von der Northwestern University in Evanston, Illinois, hat zusammen mit seinem Team Hunderte neuer Filamente in der Milchstraße entdeckt. Das sind riesige eindimensionale Fäden, die sich im Zentrum unserer Galaxie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...