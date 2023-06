Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat sein neuestes Quectel FCM360W WLAN- und Bluetooth-Modul auf den Markt gebracht, das einen Hochleistungsprozessor mit WLAN 6- und Bluetooth 5.1-Funktionen kombiniert. Mit seinem großen Speicher, darunter 512-Kb-SRAM und 4-Mb-Flash-Speicher, ist das FCM360W äußerst vielseitig und bietet eine Mischung aus Verarbeitungsleistung, Speicher, Konnektivität und Sicherheit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005274/de/

Quectel launches ultra-compact FCM360W Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1 module ideal for smart homes and industrial IoT use cases (Photo: Business Wire)

Das Modul verfügt über standardmäßige Sicherheitsfunktionen wie die Sicherheitsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-PSK und bietet eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung für zusätzliche Sicherheit. Das FCM360W unterstützt mehrere Schnittstellen, darunter UART, SPI, I2C, I2S, ADC und PWM, sowie viele Modi mit niedrigem Stromverbrauch und Alarmmechanismen, was es ideal für Smart Homes und industrielle IoT-Anwendungen (IIoT) macht.

Das FCM360W-Modul von Quectel ist im LCC-Formfaktor mit einer ultrakompakten Gehäusegröße von 25,5 mm x 18,0 mm x 3,2 mm erhältlich und bietet Entwicklern große Flexibilität. Das Modul unterstützt mehrere Schnittstellen über 19 GPIOs und ermöglicht so mehrkanalige SSL-Verbindungen und die lokale Zwischenspeicherung großer Datenmengen. Daher eignet es sich ideal für Anwendungsfälle wie Photovoltaikwechselrichter, Energiespeicherbatterien und andere intelligente Geräte, die eine langfristige Datenüberwachung und -speicherung erfordern. Darüber hinaus arbeitet das Modul in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und wird mit Antennenoptionen wie RF-Koaxialanschluss, externem Antennenstift oder PCB-Antenne geliefert.

"Wir sind stolz darauf, mit dem Quectel FCM360W eine breite Auswahl an Smart Home- und industriellen IoT-Geräten zu ermöglichen", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Durch die Kombination von WLAN 6 und Bluetooth 5.1 in einem kompakten Formfaktor mit einem leistungsstarken Prozessor und einem großen Speicher bieten wir Entwicklern und Geräteherstellern eine größere Auswahl und Flexibilität. Mit der zusätzlichen Unterstützung von QuecOpen und seinen leistungsstarken Verarbeitungsfunktionen und einer Reihe von Schnittstellenoptionen ist das FCM360W eine hervorragende Option für Entwickler, die ein kompaktes, vielseitiges und sicheres Modul für ihre IoT-Geräte benötigen", so Muhrer weiter.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu fördern. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten treibt die Innovation bei Mobilfunk, GNSS, Modulen für WLAN und Bluetooth, Antennen, Dienstleistungen und IoT-Konnektivität voran.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen:www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005274/de/

Contacts:

Medien: media@quectel.com