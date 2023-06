Intelsat, der Betreiber des weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzwerks und führender Anbieter von Inflight Connectivity (IFC)-Services, ist mit seinem langjährigen Kunden Japan Airlines (JAL) übereingekommen, rund 50 Boeing 737 und 767 auf die 2Ku-Inflight-Connectivity-Lösung des Unternehmens upzugraden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005203/de/

Intelsat To Deliver 2Ku Connectivity Upgrade to Japan Airlines (Photo: Business Wire)

"Wir wissen das Vertrauen, das JAL im Laufe unserer seit 10 Jahren bestehenden Geschäftsbeziehung in Intelsat gesetzt hat, sehr zu schätzen", so Dave Bijur, Senior Vice President of Commercial bei Intelsat Commercial Aviation. "JAL war Intelsats erster kommerzieller Luftfahrtkunde außerhalb der USA, und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft den marktführenden Konnektivitätsservice von JAL an Bord in Japan zu unterstützen, bei dem die Gäste des Unternehmens kostenlosen Service genießen."

Neben der Boeing 737- und 767-Flotte installiert auch die Tochtergesellschaft von JAL, J-AIR Co. Ltd., derzeit das 2Ku-System von Intelsat auf der Embraer E190-Flotte der Fluggesellschaft. Wie kürzlich angekündigt, wird J-AIR die Installation des 2Ku-Systems auf den 14 E190-Flugzeugen bis Ende 2024 abschließen. Danach wird J-AIR die erste regionale Fluggesellschaft Japans sein, die Inflight-Entertainment- und Konnektivitätsdienste anbietet.

"Intelsat ist bereits seit 2013 ein bewährter Partner von JAL", sagte Mitsuko Tottori, Senior Vice President of Customer Experience bei Japan Airlines. "Dank der Zusammenarbeit mit Intelsat können wir unseren Passagieren eine bessere Konnektivität an Bord bieten. Wir sind stolz darauf, als eine der ersten Fluggesellschaften der Welt seit 2017 einen kostenlosen Service für alle Passagiere auf unseren Inlandsstrecken anbieten zu können und freuen uns auf die höheren Geschwindigkeiten und die gesteigerte Zuverlässigkeit, die die neuen 2Ku-Terminals bringen werden."

Der 2Ku-Service umfasst eine mechanische, phasengesteuerte Antenne, die die kardanisch aufgehängte Antenne ersetzen wird, die Intelsat vor nahezu 10 Jahren in der Airline-Flotte installiert hat. Der Service wurde für den Betrieb mit den heutigen Hochleistungssatelliten sowie mit der Flotte der neuen Software-definierten Satelliten (SDS) von Intelsat entwickelt, die 2025 in Betrieb gehen werden.

Weitere Informationen über die Produkte von Intelsat für die kommerzielle Luftfahrt erhalten Sie hier.

Über Intelsat

Das global aufgestellte Expertenteam von Intelsat konzentriert sich auf die Bereitstellung nahtloser und sicherer satellitengestützter Kommunikation für Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und kommerzielle Kunden über ein weltweites Netzwerk der nächsten Generation und verwaltete Services des Unternehmens. Als Betreiber einer der größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen der Welt überwindet Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es den Menschen und ihren Geräten, über Ozeane hinweg miteinander zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch die Lüfte zu hören, um zu kommunizieren, zu kooperieren und zu koexistieren. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten ein Synonym für Innovationen in der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Die Teammitglieder von Intelsat können sich auf ein innovatives Erbe stützen und konzentrieren sich darauf, eine neue Generation von Herausforderungen zu meistern. Ihr Ziel ist es nun, die nächsten Meilensteine in der Raumfahrt zu erreichen und die digitale Transformation der Branche anzuführen.

Über Japan Airlines

Japan Airlines (JAL) wurde 1951 gegründet und wurde zur ersten international ausgerichteten Fluggesellschaft in Japan. Als Mitglied der oneworld® Alliance fliegt die Fluggesellschaft heute mit einer modernen Flotte von 224 Flugzeugen 376 Flughäfen in 64 Ländern und Regionen zusammen mit ihren Codeshare-Partnern an. Das Treueprogramm der Fluggesellschaft, die JAL Mileage Bank (JMB), ist eines der umfangreichsten Programme zum Sammeln von Flugmeilen in Asien. JAL wurde als eine der pünktlichsten großen internationalen Fluggesellschaften ausgezeichnet und von Skytrax als 5-Sterne-Airline und von APEX als "World Class"-Airline zertifiziert. Das Ziel von JAL besteht darin, seinen Kunden in jeder Hinsicht ein Höchstmaß an Flugsicherheit und Qualität zu bieten und zu einer der beliebtesten Fluggesellschaften der Welt zu werden.

Folgen Sie uns auf Social Media:

Twitter LinkedIn Facebook Instagram YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005203/de/

Contacts:

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881