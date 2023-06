Köln / Le Mans (ots) -- Offizielle Vorstellung des nach GT3-Reglement homologierten Wettbewerbsfahrzeugs am 9. Juni, 13.00 Uhr, direkt am traditionsreichen Circuit des 24 Heures- Ford hat den Mustang GT3 speziell für den Einsatz von Kundenteams in Langstrecken-WM, IMSA-Serie und anderen bedeutenden Rennserien auf der ganzen Welt entwickeltFord präsentiert am Freitag, 9.Juni 2023, um 13.00 Uhr deutscher Zeit den neuen Mustang GT3-Rennwagen erstmals der Öffentlichkeit. Die Weltpremiere im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans findet auf dem Stand der Marke im "Village des Constructeurs" statt.Ford hat das neue Wettbewerbsfahrzeug gemeinsam mit den Experten von Multimatic Motorsports für den Einsatz in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC, der nordamerikanischen IMSA-Serie sowie den weltweit nach SRO-Reglement ausgetragenen Championaten entwickelt. Im Rahmen der Präsentation stellt sich auch das erste Kundenteam von Ford vor, das mit dem Mustang GT3 im kommenden Jahr in der Langstrecken-WM inklusive den 24 Stunden von Le Mans antritt.Jim Farley, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Ford Motor Company, freut sich, zur Mustang GT3-Weltpremiere außer dem WEC-CEO Frédéric Lequien weitere hochrangige Persönlichkeiten aus dem GT3-Sport begrüßen zu dürfen. Unter anderem haben Vertreter von Multimatic und M-Sport sowie Mark Rushbrook, globaler Direktor Ford Performance Motorsports, ihr Kommen angekündigt.Weitere Informationen rund um die Weltpremiere des Mustang GT3 gibt Ford rechtzeitig zur Veranstaltung auf www.media.ford.com bekannt.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0170/33 80 515ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5527351