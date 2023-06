Das kompakte, energieeffiziente Peregrine u8 LEO-Terminal von Kymeta ist ab sofort kommerziell verfügbar und wird in Verbindung mit dem LEO-Netzwerk von OneWeb die Schiffskommunikation revolutionieren.

Der weltweit führende Hersteller von Satellitenantennen für Flachbildschirme Kymeta (www.kymetacorp.com) und das Satellitenkommunikationsunternehmen OneWeb (oneweb.net) haben heute die kommerzielle Verfügbarkeit des elektronisch gesteuerten LEO-Terminals Peregrine u8 von Kymeta bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die erste Flachbildschirmantenne für den Schiffsmarkt im LEO-Netzwerk von OneWeb.

Kymeta's electronically steered Peregrine u8 LEO terminal.

Mit diesem branchenweit ersten Angebot wird ein neuer Konnektivitätsstandard für Kunden im Schiffsverkehr geschaffen, die außergewöhnliche Leistung und zuverlässige Konnektivität auf See benötigen, wo bestehende Netzwerke oft nicht ausreichen. Kymetas tiefe Verwurzelung im Schifffahrtsmarkt reicht bis zur Einführung seiner Produktreihe für den Schiffsverkehr im Jahr 2017 zurück und war ausschlaggebend für das schlanke Design des Peregrine u8 LEO-Terminals, das speziell für Schifffahrtsanwendungen entwickelt wurde. Durch die Nutzung der OneWeb-Konnektivität für Unternehmen können alle großen Schiffe von Superyachten bis hin zu kommerziellen Fischerei- und Frachtschiffen jetzt auf See genauso einfach und nahtlos verbunden werden wie an Land.

"Unsere Kunden in der Schifffahrt haben spezifische Bedürfnisse, sei es zuverlässige Cybersicherheit und Zugang zu Echtzeitwartung oder eine Verbindung zur Cloud, um ihre Lieblingssendung zu streamen. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine ebenso einzigartige Lösung zu entwickeln", sagte Walter Berger, Präsident und Co-CEO von Kymeta."Als stolzer Partner von OneWeb ist heute ein aufregender Tag für Kymeta, denn er steht für die Erfüllung unserer gemeinsamen Verpflichtung, ein LEO-Terminal mit geringem Stromverbrauch und niedrigem Profil auf den Markt zu bringen, das die Schiffskommunikation verbessern und modernisieren wird."

Carole Plessy, VP Maritime und Europa bei OneWeb, fügte hinzu: "Durch die Nutzbarmachung der Leistung unserer LEO-Satellitenkonstellation wird die Peregrine u8 von Kymeta mobile Konnektivität auf See ermöglichen. Und zwar auf mehreren Geräten in der gleichen Weise wie das Heimnetzwerk in Ihrem Wohnzimmer. Wir freuen uns sehr über den heutigen Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Kymeta, denn er ist ein Beweis für unsere gemeinsame Führungsrolle bei der Weiterentwicklung der Satellitenindustrie und eine Anerkennung der Tatsache, dass Konnektivität leicht zugänglich sein sollte, unabhängig davon, wo man sich befindet oder wohin man reist."

Konventionelle Schiffsantennen sind sperrig, benötigen viel Strom und müssen unter Deck installiert werden. Demgegenüber benötigt das schlanke, energieeffiziente Peregrine u8-Terminal von Kymeta keine spezielle Installationsausrüstung und kann von nur zwei Personen innerhalb von Stunden anstatt von Tagen an Bord installiert werden.

Teilnehmer der anstehenden Nor-Shipping-Veranstaltung in Oslo, Norwegen, vom 6. bis 8. Juni sind eingeladen, den Stand von OneWeb (Standnummer B03-14) zu besuchen, um das Peregrine u8 persönlich in Augenschein zu nehmen und mit einem Mitglied des Kymeta-Teams zu sprechen.

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer bei Satelliten-Flachantennen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen. Das Unternehmen erschließt den kommerziellen Wert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtigem Breitband und wirklich mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie in Verbindung mit einem Software-First-Ansatz liefert die erste kommerziell erhältliche, auf Metamaterialien basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im stationären Betrieb für alle Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge oder festen Plattformen und versetzen Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu transformieren.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com

Über OneWeb

OneWeb ist ein globales Kommunikationsnetzwerk, das über den Weltraum betrieben wird und die Konnektivität für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden ermöglicht. Es implementiert eine Konstellation von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) mit einem Netzwerk globaler Gateway-Stationen und einer Reihe von Nutzerterminals, um einen erschwinglichen, schnellen Kommunikationsdienst mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz zu bieten, der mit der IoT-Zukunft verbunden ist und den Weg zu 5G ebnet.

Erfahren Sie mehr unter http://www.oneweb.world

