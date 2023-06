Eine junge Frau hat ein Unternehmen gegründet, um den Zugang zu Bildung zu verbessern. Mit ihrem Startup baut sie jetzt eine Schule in Ostafrika. Das Gebäude kommt dabei aus dem 3D-Drucker. Südlich der Sahara gehen in Afrika laut Unicef rund 45,5 Millionen Kinder nicht zur Schule. Damit besuchen gerade einmal 25 Prozent der Kinder in West-, Ost- und Südafrika eine Bildungseinrichtung - ein Zustand, der auch jenseits des afrikanischen Kontinents nicht unbeachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...