C.H. Robinson Worldwide, Inc. ("C.H. Robinson") (Nasdaq: CHRW) gab heute bekannt, dass der Vorstand Dave Bozeman mit Wirkung zum 26. Juni 2023 zum Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstandes ernannt hat. Scott Anderson, der seit Januar 2023 als Interims-CEO fungiert, wird seine Rolle bis zum Eintritt von Bozeman in das Unternehmen weiterführen und mit ihm zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten. Anderson wird weiterhin als Mitglied des Board of Directors von C.H. Robinson tätig sein.

Als versierte Führungskraft bringt Bozeman mehr als 30 Jahre Erfahrung bei branchenführenden Unternehmen und bekannten Marken in den Bereichen Lieferketten, Mittelstreckentransport, Fertigung, Digitaltechnik und Kundenservice in das Unternehmen C.H. Robinson ein. Bozeman hat in vielen komplexen, zukunftsorientierten Unternehmen Teams aufgebaut, die sich mit der Bewältigung kurzfristiger Herausforderungen und der gleichzeitigen Umsetzung einer langfristigen strategischen Ausrichtung befassen. Zuletzt war er als Vice President, Ford Customer Service Division, und Vice President, Enthusiast Vehicles, für Ford Blue der Ford Motor Company tätig, wo er die Gesamtgeschäftsleistung für einige der bekanntesten Fahrzeugmarken von Ford lenkte.

Bevor er zu Ford kam, war Bozeman als Vice President, Amazon Transportation Services von Amazon.com, Inc. tätig und leitete die Optimierung der Lieferkette für die Kundenbelieferung in den weltweiten Niederlassungen von Amazon. Bozeman war maßgeblich am Aufbau und der Skalierung des globalen Transportgeschäfts auf der mittleren Meile beteiligt, das sowohl Boden- und Lufttransporte als auch Transporte auf der Straße und überdachte Transporte umfasste. Darüber hinaus baute Bozeman globale Transportunternehmen auf und führte sie in den Bereichen digitaler Frachtversand, Lufttransport und Abholung und Zustellung von kleinen Paketen ein.

Vor seiner Tätigkeit bei Amazon leitete Bozeman Senior als Vice President, Enterprise Systems bei Caterpillar, Inc. die globale Fertigung für alle Bergbauprodukte von Caterpillar.

"Nach einer umfassenden und gründlichen Suche freuen wir uns sehr, Dave zum CEO von C.H. Robinson zu ernennen", sagte Jodee Kozlak, Chair of the Board of Directors von C.H. Robinson. "Dave ist eine erfahrene Führungskraft, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Neuerfindung komplexer Betriebsmodelle mit branchenweiter Auswirkung vorweisen kann. Er verfügt über fundiertes Know-how im globalen Lieferketten- und Logistikmanagement über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg und hat umfangreiche Erfahrung in der Führung leistungsstarker Teams und Kulturen, die Ergebnissen erzielen. Dave ist die richtige Besetzung, um die Vision von C.H. Robinson voranzutreiben. Er konzentriert sich auf die organisatorischen Möglichkeiten und die Wertsteigerung für unsere Kunden und unsere Aktionäre. Dazu nutzt er die Möglichkeiten von C.H. Robinson als führender Asset-Light-Logistikanbieter in einem sich schnell entwickelnden und zunehmend komplexen Lieferkettenumfeld."

"Es ist mir eine Ehre, bei C.H. Robinson einzusteigen und das nächste Kapitel eines so außergewöhnlichen Unternehmens zu leiten", sagte Bozeman. "Ich freue mich darauf, mit einem starken Managementteam und talentierten Mitarbeitern zu kooperieren, um für unsere Kunden etwas zu erreichen und die nächste Phase des nachhaltigen Wachstums und Erfolgs voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den überlegenen, globalen Dienstleistungen, Mitarbeitern und Fähigkeiten von C.H. Robinson auf einem starken Fundament aufbauen und bedeutende Wachstumschancen wahrnehmen können, um für die Aktionäre, Mitarbeiter und die Gemeinden und Kunden, die wir bedienen, dauerhafte Werte zu schaffen."

Kozlak schloss mit den Worten: "Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Scott für seine Führungsqualitäten in den letzten sechs Monaten bei der Suche nach einem ständigen CEO danken. Der Vorstand und ich freuen uns darauf, weiterhin von Scotts Erfahrung und Einblicken als Mitglied unseres Vorstands zu profitieren."

Über Dave Bozeman

Dave Bozeman war als Vizepräsident der globalen Ford Customer Service Division und der Produktlinie Enthusiast Vehicles in Ford Blue im Unternehmen tätig. Bevor er zu Ford kam, fungierte Bozeman von 2017 bis 2022 als Vice President, Amazon Transportation Services, bei Amazon.com, Inc. Von 2008 bis 2016 hatte Bozeman bei Caterpillar, Inc. verschiedene Posten inne, zuletzt als Senior Vice President Enterprise Systems. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war Bozeman 16 Jahre lang, von 1992 bis 2008, bei Harley-Davidson, Inc. tätig. Bozeman war von 2015 bis 2017 Mitglied des Board of Directors von Weyerhaeuser.

Bozeman erwarb einen MS in Engineering Management an der Milwaukee School of Engineering und einen BS in Manufacturing Design an der Bradley University.

Bozeman und seine Frau Dawn werden mit ihrer Familie in die Twin Cities umziehen.

Über C.H. Robinson

C.H. Robinson löst Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen, von den einfachsten bis zu den komplexesten. Mit einem verwalteten Frachtaufkommen von 30 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen pro Jahr sind wir eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Serviceangebot beschleunigt den Handel, um die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, möglichst reibungslos zu liefern. Mit der Kombination aus unserem multimodalen Transportmanagementsystem und unserem Know-how nutzen wir unseren Informationsvorsprung, um unseren 100.000 Kunden und 96.000 Vertragsspediteuren intelligentere Lösungen anzubieten. Unsere Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Unternehmen unserer Kunden zu erzielen. Als verantwortungsbewusste globale Bürger sind wir auch stolz darauf, Millionen von Dollar zur Unterstützung von Anliegen beizutragen, die unserem Unternehmen, unserer Stiftung und unseren Mitarbeitern am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

