Microsoft Azure-Kunden rund um den Globus können jetzt über den Azure Marketplace auf die Direct IP-Druckplattform von PrinterLogic zugreifen und von allen Vorteilen der Plattform wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität profitieren, um die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu definieren

PrinterLogic, eine Lösung von Vasion und führender Anbieter von serverloser Druckinfrastruktur, hat die Verfügbarkeit seiner Direct IP-Druckplattform im Microsoft Azure Marketplace bekannt gegeben. Microsoft Azure-Kunden rund um den Globus können jetzt über den Azure Marketplace auf die Direct IP-Druckplattform von PrinterLogic zugreifen und von allen Vorteilen der Plattform wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität profitieren, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen und Geschäftsstrategien zu gestalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005197/de/

Die Lösung von PrinterLogic hilft Unternehmen, Druckserver abzuschaffen und eine hochverfügbare, serverlose Lösung mit erweiterten Funktionen bereitzustellen, die über herkömmliche Druckmanagement-Anwendungen hinausreichen.

"Wir sind sehr erfreut, dem wachsenden Azure Marketplace-Ökosystem anzugehören und unseren Kunden einen verbesserten Beschaffungsprozess zu bieten", erklärt Amin Marts, Vice President, Ecosystem Alliances, bei PrinterLogic. "Durch die Nutzung der Azure-Cloud-Plattform können Unternehmen verschiedener Branchen PrinterLogic SaaS auf unkomplizierte Weise kaufen und verwenden, um Druckserver abzuschaffen und Zugang zu unserer hochverfügbaren serverlosen Lösung zu erhalten. Unser Eintritt in den Azure Marketplace bekräftigt unser Ziel, unseren Kunden weltweit innovative Druckmanagement-Lösungen bereitzustellen."

"Über den Microsoft Azure Marketplace können Kunden weltweit problemlos Partnerlösungen finden, kaufen und einsetzen, die vertrauenswürdig und für den Betrieb auf Azure zertifiziert und optimiert sind", so Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform, bei Microsoft Corp. "Wir begrüßen die Direct IP-Druckplattform von PrinterLogic im aufstrebenden Ökosystem des Azure Marketplace."

Der Azure Marketplace ist ein Onlinemarkt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen auf der Suche nach innovativen, Cloud-basierten Lösungen, mit Partnern in Kontakt zu treten, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Weitere Informationen finden Sie unter PrinterLogic auf dem Azure Marketplace.

Über PrinterLogic

PrinterLogic, eine Lösung von Vasion, leistete Pionierarbeit bei der digitalen Transformation im Bereich des Druckmanagements mit einer hochverfügbaren, serverlosen Druckinfrastruktur, die es IT-Experten ermöglicht, auf Druckserver zu verzichten. Ganz gleich, ob ein Unternehmen papierlos ist, weiterhin von papierbasierten Prozessen abhängt oder sich auf dem Weg dazwischen befindet Vasion stellt die Lösungen bereit, um die Compliance, Skalierbarkeit und Verantwortlichkeit während der digitalen Transformation eines Unternehmens zu unterstützen. Mit der intuitiven, Cloud-basierten SaaS-Plattform von Vasion für die digitale Transformation können Unternehmen ihre Druckausgabe integrieren, Daten physischer Dokumente auf intelligente Weise erfassen, digitale Workflows erstellen und automatisieren und dabei die robuste Sicherheit und Steuerbarkeit von Enterprise Content Management nutzen. Vasion wurde bereits mehrfach in den Rankings Inc. 5000 und Deloitte Fast 500 der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vasion.com und https://www.printerlogic.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005197/de/

Contacts:

Medienkontakt: channelmarketing@vasion.com