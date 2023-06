Cirium führt fortschrittliche Analysen für die Luftfahrt ein, um die Betriebsanalyse von Fluggesellschaften, CO2-Emissionsprognosen und die Lagebilddarstellung zu verbessern

Eine neue Fluganalysefunktion wird es Flughäfen ermöglichen, Buchungstrends zu analysieren und die Passagiernachfrage genauer abzubilden

Ein Analysetool für Finanziers wird dabei helfen, die CO2-Emissionen und den Wert von Flugzeugen innerhalb eines Portfolios zu überwachen und zu vergleichen

Cirium, das führende Analyseunternehmen für die Luftfahrt, hat sich zum Ziel gesetzt, die Luftfahrtindustrie mit der Einführung einer neuen Produktsuite bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation und ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Zu den neuen Funktionen, die Cirium jetzt anbietet, gehören präzise CO2-Emissionsprognosen für Flüge, eine Lagebilddarstellung für Flugzeuge, eine detaillierte prognostische Buchungsanalyse und Analysetools, die dabei helfen, den Wert und den CO2-Fußabdruck einer Flugzeugflotte zu bestimmen.

Zur Förderung dieser Ziele hat Cirium sein Forschungs- und Entwicklungsteam um 600 auf 70 Mitarbeiter aufgestockt und wird in den kommenden Monaten sechs neue Produkte auf den Markt bringen, die Zugang zu der von Cirium entwickelten Kombination aus Daten und Analysen bieten.

Fluggesellschaften werden in der Lage sein, gründlichere Betriebsanalysen für die strategische Entscheidungsfindung durchzuführen und die negativen Folgen anstehender Flugunterbrechungen zu verringern. Flughäfen können nun globale Buchungs- und Nachfragedaten analysieren, um Marketingkampagnen und Ausgaben zu optimieren. Anbieter von Buchungstools erhalten die Möglichkeit, schon im Vorfeld von Flügen genaue Informationen über CO2-Emissionen bereitzustellen. Flugzeug-Leasinggeber und Banken werden in der Lage sein, die CO2-Emissionen von Flugzeugen zu vergleichen, um Nachhaltigkeitsziele festzulegen.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, erläutert hierzu: "Cirium investiert weiterhin verstärkt in Data Science und innovative Technologien, die neue, hochwertige Analysen ermöglichen. Die neuen Produkte, die wir mit dieser Version auf den Markt bringen, nutzen unsere renommierten Daten nach Branchenstandard und bieten mehr Transparenz für die Situationen, mit denen die Luftfahrtindustrie täglich konfrontiert ist.

Cirium ist bestrebt, die Digitalisierung der Luftfahrtindustrie zu unterstützen, die sich nach einigen turbulenten Jahren wieder erholt hat, und ermöglicht es Unternehmen, kritische Entscheidungen rund um den Flugbetrieb zu treffen, die Folgen von Störungen des Flugbetriebs abzumildern, fortschrittliche Informationen vor Reiseantritt anzubieten und bessere Entscheidungen über Flugzeuginvestitionen zu treffen, die die Treibstoffeffizienzziele erfüllen."

Im Rahmen seiner maschinenlesbaren Luftfahrtanalyselösung Cirium Skywird es drei neue Produkte geben:

Cirium Sky Warehouse bietet eine Fülle historischer und zukunftsorientierter Luftfahrtdaten und Analysen für die strategische Planung und die nachbetriebliche Analyse und ist entweder über die Cloud-Software Snowflake oder Amazon Redshift verfügbar.

bietet eine Fülle historischer und zukunftsorientierter Luftfahrtdaten und Analysen für die strategische Planung und die nachbetriebliche Analyse und ist entweder über die Cloud-Software Snowflake oder Amazon Redshift verfügbar. Cirium Sky API Emissions bietet Echtzeit-Einblicke in die CO2-Emissionen für jeden zukünftigen Linienflug und ermöglicht es Unternehmen wie Anbietern von Buchungstools, Einblicke in die Kohlenstoffreduzierung bei Geschäftsreisen zu geben.

bietet Echtzeit-Einblicke in die CO2-Emissionen für jeden zukünftigen Linienflug und ermöglicht es Unternehmen wie Anbietern von Buchungstools, Einblicke in die Kohlenstoffreduzierung bei Geschäftsreisen zu geben. Cirium Sky Stream Positional bietet einen Live-Stream von Flugzeugpositionsdaten in Echtzeit für die Lagebilddarstellung.

Als Bestandteil von Cirium Diio, der branchenführenden Lösung für die Verwaltung und Optimierung von Streckennetzplanungsprozessen und Flugbewegungen weltweit, wird das neue Tool Advanced Bookings Flughäfen die Möglichkeit an die Hand geben, Buchungstrends zu analysieren und proaktivere Einblicke in die Passagiernachfrage zu gewinnen.

Zwei Produkte werden unter dem Namen Cirium Ascend eingeführt, das einen 360-Grad-Blick auf vergangene, gegenwärtige und künftige Flugzeugbestände ermöglicht:

Cirium Ascend Risk Analytics erlaubt Flugzeugfinanzierern, die Nutzung der Flugzeuge in ihrem Portfolio zu überwachen und zu bewerten und Strategien zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu entwickeln.

erlaubt Flugzeugfinanzierern, die Nutzung der Flugzeuge in ihrem Portfolio zu überwachen und zu bewerten und Strategien zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu entwickeln. Cirium Ascend Value Trends liefert wichtige Wert- und Liquiditätskennzahlen für verschiedene Flugzeug-Assetklassen, so dass Finanziers ihre Kapitalrendite verbessern und das Wertrisiko von Flugzeugen einschätzen können.

Registrieren Sie sich hier, um unter den Ersten zu sein, die erfahren, wann die neuen Produkte von Cirium auf den Markt kommen.

Zusätzlich zu Cirium Sky, Diio und Ascend bietet das Unternehmen Tools für Reisendenanalysen über seine Cirium Journey-Apps und Services, die Reisenden eine reibungslose und informierte Reise ermöglichen, sowie benutzerdefinierte Analysen über Cirium Blu, die sehr spezifische, maßgeschneiderte Anforderungen von Unternehmen in der ganzen Welt erfüllen.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen und Neuigkeiten folgen Sie bitte Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie die Website cirium.com.

