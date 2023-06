Der S&P 500 bewegt sich aktuell im Bereich des Widerstands um 4.300 Punkte in dünner Luft. Bereits am Vortag ging der S&P 500 mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel und deutete damit ein Verlaufshoch nach dem vorherigen starken Kursanstieg an. Auch am heutigen Dienstag zeigt sich der S&P 500 im bisherigen Handel erneut schwach und könnte mit einer weiteren bärischen Tageskerze aus dem Handel gehen. In der vorherigen Analyse hieß es: "Als Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...