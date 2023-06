ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 550 auf 450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er könne der jüngsten Kapitalerhöhung des Online-Händlers positives und negatives abgewinnen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Finanzausstattung bessere sich, dies aber zu hohen Finanzierungskosten. Diese und die mit der Maßnahme einher gehende Gewinnverwässerung berücksichtigte er nun in seinem Kursziel./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 12:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

