Beim Test eines neuen RS-25-Antriebs ist die entscheidende Marke von 500 Sekunden Laufzeit geknackt worden. Die Nasa will die Nachbauten alter Shuttle-Motoren für die Artemis-Mondmissionen nutzen. Am 1. Juni ist es den Nasa-Ingenieur:innen im Stennis Space Center in Mississippi gelungen, einen RS-25-Raketenantrieb für ganze acht Minuten am Laufen zu halten. Das entspricht genau der Zeit, die benötigt wird, um eine Schwerlastrakete vom Typ Space Launch System (SLS) mit einer Orion-Kapsel für eine Mondmission starten zu ...

