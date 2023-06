Preisgestaltungs-Workflow nutzt fortschrittliche Analysen und bildet das Rückgrat für Wettbewerbsstrategien

Earnix, der globale Anbieter von intelligenten, kompatiblen SaaS-Lösungen für Versicherer, Banken und Autokreditgeber, kündigte heute Pricing Accelerator an, einen Workflow für das Preismanagement, der es Geschäftsanwender und Preisausschüsse, um datengestützte Preisentscheidungen in Echtzeit zu treffen, beschleunigt das Unternehmenswachstum. Dynamische Preisgestaltung, unterstützt durch analytische Modellierung und Optimierung, ermöglicht es den Anwendern, auf Marktveränderungen wie Zinserhöhungen zu reagieren, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.

Der Preisbeschleuniger, eine Erweiterung von Earnix Price-It, wandelt komplexe Daten und Analysen in nützliche Erkenntnisse um. Preisgestaltungsmanager können die Genauigkeit und Beweglichkeit ihrer Preisgestaltungsoperationen erhöhen, indem sie das umfangreiche Wissen von Earnix in Preisgestaltung und Analytik nutzen. Speziell für Pricing-Profis geeignet und auf bewährten Praktiken basierend, Preismanager können mit dem Preisbeschleuniger verschiedene Preisstrategien und deren mögliche Auswirkungen auf die Performance ihres Portfolios untersuchen und bewerten.

Earnix erkennt die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen analytischen und geschäftsorientierten Teams, wenn es darum geht, strategische Preisentscheidungen zu treffen, aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Preisgestaltung und seiner langjährigen Beziehungen zu Finanzinstituten. Der Preisbeschleuniger bietet spezialisierte Verfahren für verschiedene Teams, während ihre grundlegende Beziehung erhalten bleibt.

Be'eri Mart, weltweiter Leiter des Bankwesens bei Earnix, erklärte, dass Pricing Accelerator aufgrund seiner robusten Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Schnittstelle "die Art und Weise, wie Banken ihre Preisstrategien verwalten, revolutionieren wird". "Der Anstieg der Zinssätze hat gezeigt, dass nur wenige Kreditgeber in der Lage sind, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Earnix schafft ein faires Spielfeld für alle Führungskräfte im Bankwesen und ermöglicht es ihnen, schnell und klug mit Preisstrategien zu reagieren, die einen effizienteren und profitableren Betrieb unterstützen.

Der Preisbeschleuniger ist jetzt für Kunden von Earnix Banking und Auto Finance verfügbar. Für weitere Informationen oder um eine Produktdemonstration zu planen, besuchen Sie Earnix Preisgestaltungs-Beschleuniger: Ein leistungsstarker Pricing Management Workflow mit Simulationsfähigkeiten.

Über Earnix

In den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktanpassung und Telematik ist Earnix der Branchenführer für unternehmenskritische, skalierbare und cloudbasierte intelligente Lösungen. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten extrem schnelle Investitionsrenditen und sollen den Betrieb internationaler Versicherer und Banken revolutionieren, indem sie Werte aus allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Seit 2001 ist das Unternehmen innovativ für Banken und Versicherungen tätig und betreut Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Standorten in Amerika, Europa, Asien und Israel.

