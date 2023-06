Erweiterte SAP-Beziehung wird die Transformation des eCommerce in den Sektoren Industriemaschinen, Maschinenbau und operative Fertigung beschleunigen

Zoovu, die führende Plattform für KI-gestützte Produktsuche und E-Commerce-Erlebnisse, gab heute bekannt, von SAP als empfohlene Cloud-Branchenlösung für Hersteller ausgewählt worden zu sein, die ihre digitale Transformation in den Bereichen Produktverkauf und Self-Service-Beschaffung vorantreiben wollen.

Die Partnerschaft wird ausgebaut, da globale Unternehmen zunehmend darauf abzielen, durch automatisierte und intelligente E-Commerce-Plattformen neue Umsatzquellen zu erschließen und die Kosten für den Direktvertrieb zu senken. Bislang waren angesichts der Komplexität und der Anzahl der Produkte, die von den meisten Herstellern und großen B2B-Anbietern bereitgestellt werden, fachkundige Vertriebsteams erforderlich, die Kunden informierten und Anfragen in Verkäufe umwandelten. Durch die Nutzung von SAP und der Zoovu-Technologie können Kunden große, komplexe Produktkataloge problemlos in äußerst präzise und kontinuierlich optimierte digitale Verkaufsumgebungen umwandeln.

Zoovu erhielt im vergangenen Jahr die Einladung, am SAP.iO Acceleration Partner Program teilzunehmen, und die Plattform schaffte innerhalb kürzester Zeit den Sprung in die 2 der Top-Performer im SAP Store. Basierend auf dieser starken Marktnachfrage wurde Zoovu zum SAP-Partner für das Industrie-Cloud-Portfolio von SAP ernannt.

"Unsere Kunden erzielen durch die Integration ihrer komplexen Produktangebote in eine digitale Handelsumgebung, die von Zoovu unterstützt wird, erhebliche Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen", so Stephan G. Braun, Executive Industry Advisor, SAP. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Zoovu-Team, um unsere Kunden bei dieser betrieblichen Transformation zu unterstützen", fügte er hinzu.

"Wir freuen uns, unsere SAP-Partnerschaft weiter zu vertiefen und globale B2B-Kunden dabei zu unterstützen, mithilfe unserer KI-gesteuerten Plattform einen signifikanten Mehrwert zu schaffen", sagte Lamees Butt, Senior Vice President, Global Alliances Channels, Zoovu. "SAP ist führend darin, Unternehmen bei ihrer unternehmerischen Transformation zu unterstützen, und wir fühlen uns geehrt, als Lead-Partner für die Lösung dieser vertrieblichen Herausforderungen ausgewählt worden zu sein, insbesondere für den Fertigungssektor", fügte sie hinzu.

Die codefreie Cloud-Plattform von Zoovu lässt sich nahtlos in die SAP Business Technology Platform integrieren und ermöglicht es B2B- und D2C-Kunden, die Bereinigung von Produktdaten, die Standardisierung, die Lösungsbündelung und die intelligente Produktsuche aus unterschiedlichen Datenquellen, darunter PDFs, PIMs, CRMs und sogar YouTube-Produktvideos, zu automatisieren. Die KI-gestützte Plattform von Zoovu greift dabei auf ihre Produktontologie, ihre Syntax und ihre Vertriebskenntnisse aus mehr als 70.000 Produktkategorien zurück, um sicherzustellen, dass Käufern immer genau das richtige Produkt präsentiert wird. Die geführten Verkaufstools, Assistenten und Produktkonfiguratoren von Zoovu ermöglichen es dann, leistungsstarke Self-Service-Kundenerlebnisse in großem Umfang zu schaffen.

Über Zoovu

Die Zoovu-Plattform für Produktsuche und E-Commerce-Erlebnisse unterstützt Unternehmen wie Microsoft, 3M, LEGO, Dyson und Einhell dabei, die Kundeninteraktion im Durchschnitt um 98 zu verbessern, die Konversionsrate um 211 zu steigern und den durchschnittlichen Bestellwert ihrer E-Commerce-Erlebnisse um 47 zu erhöhen. Die KI-gestützte Plattform strukturiert und reichert Produktinhalte automatisch an, um leistungsstarke digitale Erlebnisse wie Suche, Chat und Produktkonfiguratoren bereitzustellen und so Millionen von Kunden weltweit zu führen, zu informieren und zu überzeugen.

Zoovu, dessen Hauptsitz sich in Boston befindet, ist ein globales Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern und Niederlassungen in den Regionen EMEA und Nordamerika. Nach einer Verdreifachung des Umsatzes in den letzten drei Jahren konnte sich das Unternehmen im Jahr 2022 Finanzierung in Höhe von 169 Millionen von der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaft FTV Capital sichern, um seine Plattform weiter auszubauen und seine Go-to-Market-Strategie zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoovu.com.

