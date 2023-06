Memgen, Inc., ein Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, gab heute die Veröffentlichung aktualisierter klinischer Daten aus seiner ersten Studie zu MEM-288 bekannt, einer onkolytischen Virustherapie, bei Patienten mit fortgeschrittenem/metastasiertem, refraktärem, nicht kleinzelligem Lungenkrebs. Dr. Andreas Saltos, leitender Prüfarzt der Studie am Moffitt Cancer Center, stellte die Posterpräsentation auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago vor.

Dr. Saltos kommentiert: "Wir haben uns Biopsien und Blutproben von Patienten aus der Studie angeschaut und sehen vielversprechende Anzeichen für eine Anti-Tumor-Immunantwort. Wir haben nachgewiesen, dass MEM-288 den Tumor stark schrumpfen lässt und die Immunantwort verbessert sogar bei Patienten mit Tumoren im Stadium 4, die bereits mehrfach behandelt wurden."

Diese MEM-288-Dosiseskalations-Monotherapiestudie hat nun die Patientenrekrutierung von vierzehn Patienten mit fortgeschrittenem/metastasiertem, nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) abgeschlossen, die refraktär gegenüber Standardtherapien wie Anti-PD(L)1 sind.

Der primäre Sicherheits-Endpunkt der Studie wurde ohne dosislimitierende Toxizitäten bei allen Dosisstufen erreicht. Kein Patient brach die Behandlung infolge von Toxizität ab. Bei den behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen handelte es sich überwiegend um leichte und vorübergehende Reaktionen an der Injektionsstelle und grippeähnliche Symptome.

Bei vier Patienten schrumpften die injizierten Läsionen signifikant (zwischen -26 und -54 %), was von einer starken Umstrukturierung der Tumormikroumgebung und der Infiltration von CD8+-T-Zellen sowie einer signifikanten Nekrose und Apoptose von Tumorzellen in Tumorbiopsien begleitet wurde.

Bei mehreren Patienten wurde eine systemische Immunaktivierung beobachtet, wobei bei der Mehrzahl der Patienten ein Anstieg von IFN-gamma sowie eine erhöhte Vielfalt an T-Zell-Klonotypen in Tumorbiopsien und im peripheren Blut nach der MEM-288-Behandlung festzustellen war.

Zwei Patienten zeigten nach Beendigung der MEM-288-Behandlung und anschließender Chemotherapie ein dauerhaftes Ansprechen. Beide Patienten hatten vor der MEM-288-Behandlung einen Rückfall während einer Chemo-/Immuntherapie erlitten. Ein Patient hat mehr als 9 Monate lang vollständig und der andere teilweise auf die Behandlung angesprochen. Mark Cantwell, CSO bei Memgen, erklärt: "Wir beobachten diese Patienten weiter und suchen nach weiteren Möglichkeiten, MEM-288 in Kombination mit verschiedenen therapeutischen Strategien anzuwenden."

Über Memgen

Memgen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, das potenziell lebensrettende Krebsimmuntherapien entwickelt. MEM-288, das führende onkologische Produkt des Unternehmens, wurde im Rahmen einer laufenden Forschungspartnerschaft mit dem Moffitt Cancer Center in Tampa, US-Bundesstaat Florida, entwickelt. MEM-288 ist ein onkolytisches Adenovirus, das dafür entwickelt wurde, selektiv Krebszellen anzugreifen als auch das Immunsystem durch die Expression von zwei einzigartigen und starken Immunaktivatoren zu stärken: dem proprietären CD40-Ligand (CD40L) von Memgen und dem hocheffektiven Zytokin Interferon beta. Laut einer kürzlich in der Fachpublikation Cancer Immunology Research (Cancer Immunol Res 2023;11:466-85) veröffentlichten Studie generiert MEM-288 eine starke systemische Anti-Tumor-Immunantwort durch die Aktivierung dendritischer Zellen nach intratumoraler Impfung bei verschiedenen Tumorarten. Memgen plant, MEM-288 in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren, Chemotherapien und zielgerichteten Therapien bei soliden Tumoren in klinische Studien zu überführen.

