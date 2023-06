Brian Payne um eine neue Strategie für institutionelle Investoren anzubieten.

BCA Research Inc, ein Unternehmen von Delinian und ein führender unabhängiger Anbieter von globalem Investment Research, gab heute die Einführung des BCA Private Markets Alternatives Service bekannt BCA Private Markets Alternatives Service (PMA).

Der neue Service der erste dedizierte Private-Markets-Service, der Anlageberatung bei einem unabhängigen Forschungsunternehmen anbietet liefert maßgeschneiderte Informationen und Erkenntnisse über Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase in allen Sektoren. PMA bietet Anlegern Zugang zu den privaten Märkten und gibt ihnen Hinweise, wie sie ihre Portfolios beeinflussen können, indem es überzeugende, umfassende und unvoreingenommene Analysen und Ratschläge für den Aufbau von Portfolios und Managemententscheidungen liefert.

PMA wird geleitet vomChefstrategen Brian Payne, der zuletzt als Principal Manager des 5 Milliarden Dollar schweren Diversifying Strategies-Portfolios des Teacher's Retirement System of Illinois tätig war und zuvor als Researcher und Trader bei Potomac River Capital arbeitete. Brian wird über ein Team von Researchern und Analysten verfügen, die ihm dabei helfen, innerhalb und zwischen den Anlageklassen für Tiefe zu sorgen, während sie das BCA-Team von Strategen für ihre individuelle Anlageklasse und Makroexpertise nutzen. Der Service umfasst Private Equity, Private Credit, Hedgefonds und Immobilien. Brian wird an Nicoletta Manoleas, Managing Director von BCA Research, berichten.

Da die Anleger auf nicht ausgegebenem Kapital sitzen, das auf seinen Einsatz wartet, ist es nach Ansicht von BCA Research ein idealer Zeitpunkt für die Einführung eines Dienstes für Privatmärkte und Alternativen.

"Privates Beteiligungskapital und Kredite gehören zu den begehrtesten Anlageklassen für Kunden und Investoren, die auf der Suche nach einer Portfoliodiversifizierung sind, und unsere neue Strategie wird ihnen die bestmöglichen Erkenntnisse liefern, um erstklassige Kandidaten für nachhaltiges Wachstum zu finden", so Manoleas.

Payne kommentierte: "In der Zeit nach der Pandemie suchen die Anleger nach diversifizierten Strategien. Unser Ansatz wird darin bestehen, das breiteste Universum an privaten und alternativen Optionen zu durchforsten und unser fundiertes Fachwissen und unsere erstklassigen eigenen Analysen einzusetzen, um ihnen zukunftsweisende, datengestützte und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Wir setzen das gesamte Gewicht von BCA Research ein, um unserem schnell wachsenden Kundenstamm PMA zur Verfügung zu stellen, und ich freue mich darauf, das neue Angebot zu leiten."

BCA Research

BCA Research ist der führende unabhängige Anbieter von globalem Investment Research. Seit 1949 besteht die Aufgabe von BCA Research darin, die Überzeugung, mit der unsere Kunden Anlageentscheidungen treffen, durch die Bereitstellung von Spitzenanalysen und Prognosen für alle wichtigen Anlageklassen und Volkswirtschaften zu beeinflussen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält Niederlassungen in London, New York, San Francisco, Hongkong, Sydney, Kapstadt und Sao Paulo.

Delinian

Delinians Geschäftsbereiche liefern hochgradig zielgerichtete Daten, Forschung, Einblicke und Verbindungen, zusammen mit Profiling und prädiktiven Analysen.

