Die Bermuda Business Development Agency (BDA) wird im Rahmen der Konferenz Mone20/20 Europe für den zunehmend wachsenden Finanztechnologiesektor (FinTech) Bermudas werben.

Die Money20/20 Europe konzentriert sich in erster Linie auf Zahlungs- und Finanzdienstleistungen und findet dieses Jahr vom 6. bis 8. Juni in Amsterdam statt.

David Hart, CEO von BDA: "Die Präsenz der BDA auf der Money20/20 Europe folgt auf unsere Teilnahme an der Consensus im texanischen Austin im April, wo wir außerordentlich großes Interesse von potenziellen neuen Digital-Asset-Unternehmen erfahren konnten. Während Bermuda derzeit 21 Digital-Asset-Unternehmen registriert hat, erwarten wir ein weiteres Wachstum in unserem IT-Ökosystem. Es ist wichtig, weiterhin für die rechtliche und regulatorische Sicherheit Bermudas in Bezug auf FinTech-Gesetzgebung und Aufsicht zu werben und alle, denen wir hier begegnen, einzuladen, sich für unseren fünften jährlichen Bermuda Tech Summit anzumelden, der dieses Jahr vom 9. bis 10. Oktober im Hamilton Princess Beach Club stattfinden wird."

Hinsichtlich der Förderung innovativer Versicherungstechnologie-(InsurTech)-Lösungen wird die BDA auch am InsurTech Israel Global Summit 2023 in Tel Aviv vom 4. bis 7. September 4-7 sowie an der InsurTech Connect in Las Vegas, Nevada, vom 31. bis 2. November teilnehmen.

Um ein Treffen mit einem BDA-Teammitglied auf der Money20/20 Europe oder einer anderen Geschäftsentwicklungsveranstaltung zum Thema IT zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an info@bda.bm, damit wir Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Geschäftsziele helfen können.

