BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Apotheken:

"So lamentabel, wie von den Verbänden dargestellt, ist die ökonomische Lage der Apotheken in der Regel durchaus nicht. Und es ist auch nicht so, dass die Politik die Belange der Apotheken ignoriert hätte. In der nahen Vergangenheit sorgte die Politik durch die Einführung der Nacht- und Notdienstpauschale, der Botendienstvergütung und der verbesserten Vergütung bei der Abgabe von Betäubungsmitteln für zusätzliche Einnahmen. Der Absatz von Arzneimittelpackungen steigt. Die Mehrarbeit durch Bekämpfung der Lieferengpässe auch. Das stimmt. Aber das rechtfertigt nicht jedes Mittel des Protests."/DP/jha