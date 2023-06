FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zur Oder-Konferenz:

"Die gute Nachricht zuerst: Der Fischbestand in der Oder wird sich nach dem Massensterben im vergangenen Sommer wohl wieder erholen. 400 Tonnen Fische waren damals verendet, nachdem wohl Salz aus einem Bergwerk auf der polnischen Seite des Grenzflusses eingeleitet worden war. Nun ist die Sorge groß, dass sich die Umweltkatastrophe wiederholen könnte. Denn das zentrale Problem der Salzeinleitungen ist nach wie vor ungelöst. Das Öko-Debakel ist damit ein konkretes Beispiel dafür, was Anpassung an den Klimawandel bedeuten wird. Auch im Gewässerschutz sind neue Regeln nötig. Angesichts der vielen über Staatsgrenzen hinweg verlaufenden Flüsse in Europa wäre es daher an der EU, für Salze Grenzwerte festzulegen, wie es sie für andere Chemikalien bereits gibt."/yyzz/DP/men