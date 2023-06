EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

STRATEC BAUT MIT DER ÜBERNAHME VON NATECH PLASTICS PRÄSENZ IN DEN USA WEITER AUS Akquisition eines Anbieters von hochkomplexen polymerbasierten Verbrauchsmaterialen mit Fokus auf medizinischen Anwendungen

Die Erweiterung um einen lokalen Produktionsstandort ermöglicht weitere Fokussierung auf den US-amerikanischen Markt

Diversifikation durch hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, Ausweitung der Kundenstruktur und komplementäre Zielmärkte

Umsatz- und Technologiesynergien mit bereits bestehendem Smart Consumables-Geschäft Birkenfeld, 7. Juni 2023 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Natech Plastics, Inc. (im Folgenden "Natech"), mit Sitz in Ronkonkoma, NY, USA, geschlossen. Natech entwickelt und produziert hochkomplexe polymerbasierte Verbrauchsmaterialien für Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, In-vitro-Diagnostik, Life Sciences, Konsumgüter sowie spezialisierter Verpackungslösungen. Das Unternehmen verfügt zudem über hochmoderne Fertigungskapazitäten in den Bereichen Spritzguss und Montage, inklusive einer Reinraumfertigung. Der vereinbarte Transaktionspreis für die nahezu schuldenfreie Gesellschaft beläuft sich auf 30,0 Mio. USD zuzüglich einer variablen Komponente (Earn-Out) mit definierten Leistungskriterien bis 2025 und wird über eine neu vereinbarte Kreditlinie finanziert. Natech konnte über die letzten drei Jahre jeweils ein profitables Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 belief sich dabei auf 16,3 Mio. USD. Die Akquisition sollte, unter Berücksichtigung der entsprechenden Finanzierungskosten, im Geschäftsjahr 2024 einen neutralen bis leicht positiven Effekt auf das adjustierte Ergebnis je Aktie der STRATEC-Gruppe haben. Der Abschluss der Transaktion und die damit erstmalige Konsolidierung wird im Juli 2023 erwartet. Marcus Wolfinger, CEO von STRATEC: "Wir freuen uns sehr, Natech in der STRATEC-Gruppe begrüßen zu dürfen. Mit seinem komplementären Produkt- und Kundenportfolio sowie neuen Zielmärkten bietet Natech eine perfekte Ergänzung für unser auf OEM-Partnerschaften ausgerichtetes Geschäftsmodell sowie hohes Potential für die weitere gezielte Diversifizierung unseres Geschäfts. Mit dem durch die Akquisition erworbenen Produktionsstandort in den USA, welchen wir zudem auch im Bereich der Fertigung von Systemen weiter ausbauen möchten, können wir Kundenbedürfnisse zukünftig noch besser adressieren und unsere Position in diesem für uns wichtigen Markt weiter stärken. Durch die bereits starke Marktposition der STRATEC-Gruppe im Bereich komplexer Verbrauchsmaterialien (sogenannter "Smart Consumables"), insbesondere in Zusammenarbeit mit den führenden Playern innerhalb der In-vitro-Diagnostikindustrie, erwarten wir nennenswerte Umsatz- und Technologiesynergien. Wir sind davon überzeugt, gemeinsam mit dem in unserer Industrie exzellent vernetzten Management-Team um Thomas Nagler den Wachstumspfad von Natech innerhalb der STRATEC-Gruppe konsequent weiterzuführen und mit der Gewinnung zusätzlicher Kooperationen zu untermauern." Thomas Nagler, CEO von Natech: "Natech hat über die letzten Jahre ein rasantes Wachstum hingelegt und sich ein hohes Maß an Know-how und Kundenvertrauen erarbeitet. Ich bin mir sicher, dass wir unser Potential als Teil der STRATEC-Gruppe zukünftig noch erfolgreicher entfalten werden. Das gesamte Management-Team sowie unsere mehr als 70 Mitarbeitenden sind hoch motiviert und ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben, die Zusammenarbeit und die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft." ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an.

