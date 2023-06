DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Europäische Zentralbank will einen Teil ihrer IT in die Cloud auslagern und setzt dabei auch auf große US-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google. Die EZB verfolge eine Multi-Cloud-Strategie, bei der die Dienste mehrerer Unternehmen zum Einsatz kommen, sagte Claudia Plattner, Generaldirektorin für Informationstechnik, auf der Handelsblatt-Tagung "Zukunft IT". Auf die amerikanischen Konzerne könne man dabei nicht verzichten, weil die leistungsfähigsten Anbieter aus den USA kämen. Europäische Datenschützer sehen die Nutzung der amerikanischen Cloud-Dienstleister allerdings kritisch. (Handelsblatt)

BANKENREGULIERUNG - Die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch, kritisiert, dass die Finanzlobby einen Vorteil bei der Interessensdurchsetzung besitzt. "Im Finanzsektor gibt es ein gewisses Ungleichgewicht, weil die Themen sehr komplex sind. Die Branche hat daher einen Vorteil, den andere zivilgesellschaftliche Gruppen nur schwer ausgleichen können", sagte Buch der Süddeutschen Zeitung. "Diese finden oft weniger Gehör. Wir brauchen also stärkere Stimmen auf der anderen Seite, die breitere gesellschaftliche Interessen vertreten." (SZ)

EU-ASYLVERFAHREN - EVP-Chef Manfred Weber hat die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, sich beim Treffen der EU-Innenminister an diesem Donnerstag auf einen gemeinsamen Standpunkt zu einigen, um die Verhandlungen über reformierte Dublin-Regeln und Asylverfahren aufnehmen zu können. Wenn sie dies nicht täten, "wäre das eine Pflichtverletzung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern", sagte Weber der Rheinischen Post. Die Ampel-Bundesregierung müsse schleunigst auf eine Lösung der Probleme hinarbeiten, "aber in Wirklichkeit passiert das Gegenteil", kritisierte der CSU-Politiker. (Rheinische Post)

HEIZUNGSGESETZ - Die FDP stellt im Streit um das Heizgesetz mehrere Bedingungen, um den Entwurf noch vor der Sommerpause in den Bundestag einzubringen. "Es gibt es ein ganzes Bündel an wichtigen Punkten, die vorab zumindest grob geklärt werden müssen, bevor man über den Gesetzentwurf im Bundestag diskutieren kann", sagte der FDP-Verhandler Daniel Föst der Augsburger Allgemeinen. (Augsburger Allgemeine)

PFANDBRIEFBANKEN - Am Mittwoch treffen sich die Pfandbriefbanken im Frankfurter Stadthaus zur Mitgliederversammlung. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Kür eines Nachfolgers für den scheidenden vdp-Präsidenten Georg Reutter, der sich Ende Juli von seinem Posten als Vorstandschef der DZ Hyp zurückzieht. Nach unseren Informationen dürfte die Wahl auf BayernLB-Immobilienvorstand Gero Bergmann fallen. Bergmann ist in der Pfandbriefbranche bestens verdrahtet. (Platow Brief)

KRANKENKASSEN - Durch die Digitalisierung könnten nach Ansicht des Chefs der größten deutschen Krankenkasse im Gesundheitswesen schnell bis zu 10 Prozent der Kosten eingespart werden. Der Vorstandschef der Techniker-Krankenkasse (TK), Jens Baas, schätzt, dass so bis zu 30 Milliarden Euro weniger benötigt würden, wenn das System wie in anderen EU-Ländern digitalisiert würde. (Wirtschaftswoche)

KI - Ein großer Teil der Arbeitnehmer in Deutschland geht davon aus, dass ihre beruflichen Aufgaben in den kommenden Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen werden. Das ist das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG). Sie wird am Mittwoch vorgestellt und liegt dem Handelsblatt vorab vor. (Handelsblatt)

RISIKOKAPITAL - Worauf Kritiker der deutschen und internationalen Start-up-Szene schon seit Längerem hinweisen, ist nun auch Konsens unter den Geldgebern: In einer Speedinvest-Umfrage unter europäischen VC-Investoren gaben ganze 84 Prozent an, dass sie sogenannte Einhörner, Start-Ups mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar, in Europa für überbewertet halten. (Börsen-Zeitung)

CHINA/USA - US-Außenminister Antony Blinken wird diesen Monat nach China reisen, wie die Financial Times berichtet. Im Februar hatte Blinken eine Reise abrupt abgesagt, nachdem ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über US-Territorium aufgetaucht war. Die Beziehungen beider Länder sind derzeit auf einem Tiefpunkt. (Financial Times)

