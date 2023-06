EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Expansion

clearvise AG erhält Baugenehmigung für Solarpark Heiligenfelde



07.06.2023 / 07:30 CET/CEST

Pressemitteilung clearvise AG erhält Baugenehmigung für Solarpark Heiligenfelde Baubeginn für Solarpark Heiligenfelde im 2. Halbjahr, Netzanschluss für Anfang 2024 geplant

clearvise und ALTUS setzen damit gute Zusammenarbeit fort

Anfang Mai mit Kooperationsprojekt Alsweiler den größten Solarpark des Saarlands eröffnet Wiesbaden, 7. Juni 2023 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat die Baugenehmigung für den Solarpark Heiligenfelde erhalten. Der Solarpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt, mit einer geplanten Kapazität von ~10 MWp wird rodungsbedingt Ende des dritten Quartals 2023 in Bau gehen. Der Netzanschluss wird voraussichtlich Anfang 2024 erfolgen. "Mit der lange erwarteten Baugenehmigung fällt endlich der Startschuss für die gemeinsame Umsetzung des Solarparks Heiligenfelde. Jeder Solarpark trägt zu unserem Ziel einer ausgewogenen Stromproduktion, hälftig aus Wind und aus Sonnenenergie, bei. Dies ist erklärtes Ziel unserer nachhaltigen clearSCALE Wachstumsinitiative, weil so clearvise die Lastprofile von industriellen Stromkunden besser erfüllen kann", begrüßt Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, den wichtigen Meilenstein und ergänzt: "Wir danken unserem Entwicklungspartner ALTUS für den Einsatz und das Engagement, mit dem sie sich für die Entlassung der Fläche aus dem Bergrecht und die Erteilung der Genehmigung eingesetzt haben." Der Solarpark Heiligenfelde ist Teil des ALTUS Portfolios, für das clearvise und der Karlsruher Projektentwickler ALTUS AG im Jahr 2021 Kaufverträge abgeschlossen haben und seitdem erfolgreich zusammenarbeiten. So ist beispielweise der mit insgesamt ~22 MWp größte Solarpark des Saarlands in Alsweiler Teil der Kooperation, der am 25. Mai 2023 im Beisein der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger feierlich eröffnet wurde. Marco Eggensperger, Prokurist und designierter Geschäftsführer der ALTUS, erklärt: "Als erfolgreicher mittelständischer Projektentwickler, meistern wir jeden Tag die Herausforderungen der Projektentwicklung. Für uns ist die Zusammenarbeit mit Investoren wie der clearvise, die aus eigener Erfahrung ein Verständnis für diese Herausforderungen mitbringen, sehr wertvoll." Der Solarpark Heiligenfelde wird nach Fertigstellung, neben den Solarparks am Standort Lohne, bereits das zweite Projekt sein, das clearvise in der Region Altmark betreibt.





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von über 300 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



