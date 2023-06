Die STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555), Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Natech Plastics, Inc. (im Folgenden "Natech"), mit Sitz in Ronkonkoma, NY, USA, geschlossen. Natech entwickelt und produziert hochkomplexe polymerbasierte Verbrauchsmaterialien für Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, In-vitro-Diagnostik, Life Sciences, Konsumgüter sowie spezialisierter Verpackungslösungen. Das Unternehmen verfügt zudem über hochmoderne Fertigungskapazitäten in den Bereichen Spritzguss und Montage, inklusive einer Reinraumfertigung. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...