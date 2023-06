Hillstone Networks wird zum 4.Mal in Folge als "Customers' Choice" im Bereich Netzwerk-Firewalls und als "Strong Performer" in der Studie "Voice of the Customer 2023 for Network Detection and Response" ausgezeichnet

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in zwei Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" Studien gelistet ist. Hillstone wurde als "Customers' Choice" Anbieter für Netzwerk-Firewalls und als "Strong Performer"" für seine neu veröffentlichte Network Detection and Resolution (NDR) Lösung ausgezeichnet. Die Auszeichnungen der "Gartner Peer Insights Customers' Choice" basieren auf freiwilligen und verifizierten Rückmeldungen und Bewertungen von Endanwendern, die Erfahrungen mit dem Kauf, der Implementierung oder der Nutzung der Produkte oder Services des Unternehmens haben.

"Die Kunden haben unser unermüdliches Engagement anerkannt, integrative Cybersicherheitslösungen anzubieten, die in einer herausfordernden und dynamischen Cybersicherheitslandschaft mehr als 26.000 ihrer Kollegen weltweit effektiv Schutz, Kontrolle und Konsolidierung bieten", so Tim Liu, Mitbegründer und CTO von Hillstone Networks. "Wir werden weiterhin Innovationen einführen und die Grenzen der Cybersicherheit erweitern, um die kritischen Werte unserer Kunden zu schützen."

Wichtige Highlights

NDR:

Kunden von Hillstone Networks bekundeten eine 100-prozentige "Bereitschaft zur Weiterempfehlung", basierend auf 25 Bewertungen im März 2023.

92 der befragten Anwender von Hillstone erteilten dem Unternehmen eine Bewertung von 5 Sternen aus 5 Sternen.

Der Support von Hillstone Networks wurde mit 4,9 von 5 Sternen auf Basis von 25 Rezensionen bewertet.

Die Produktfunktionen von Hillstone Networks wurden mit 5 von 5 Sternen auf Basis von 24 Rezensionen bewertet.

Netzwerk-Firewalls:

Hillstone Networks erhielt von seinen Anwendern eine 99-prozentige "Bereitschaft zur Weiterempfehlung", basierend auf 107 Bewertungen im März 2023.

84 der befragten Anwender von Hillstone erteilten dem Unternehmen eine Bewertung von 5 Sternen aus 5 Sternen.

Der Support von Hillstone Networks wurde mit 4,9 von 5 Sternen auf Basis von 102 Rezensionen bewertet.

Die Produktfunktionen von Hillstone Networks wurden mit 4,9 von 5 Sternen auf Basis von 101 Rezensionen bewertet.

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, Peer Contributors, 31. Mai 2023

Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 29. Mai 2023

Über Gartner Peer Insights

Gartner und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endanwender, die auf deren eigenen Erfahrungen beruhen, und sollte nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Diese stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, dessen Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Hillstone Networks

Der integrative Cybersichertsansatz von Hillstone Networks bietet Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung zur Sicherung der digitalen Transformation für mehr als 26.000 Unternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.hillstonenet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

