Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 07
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.8614 USD
|IE00BJXRZJ40
|06 June 2023
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.6824 USD
|IE00BJXRZ273
|06 June 2023
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.1882 USD
|IE00BLRPQH31
|06 June 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.9083 USD
|IE00BLRPQJ54
|06 June 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.6272 USD
|IE00BLRPRR04
|06 June 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3.2849 USD
|IE00BLRPRQ96
|06 June 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.0935 USD
|IE000HJV1VH3
|06 June 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.7196 USD
|IE000QRNAC66
|06 June 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|5.0496 USD
|IE000RMSPY39
|06 June 2023