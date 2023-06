Nachdem die EZB die Zinsen bereits schon sieben Mal in Folge angehoben hat, rechnen Marktteilnehmer mit einer weiteren Erhöhung um 25 BP auf der nächsten Zinssitzung am 15.06. Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sagte am Dienstag, man müsse "solange wie nötig" die Zinspolitik weiter straffen, bis die Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen ...

