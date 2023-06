Börsentag auf einen Blick Aktien: Dax über 16 000 Punkten erwartet DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus bei 16 027 Punkten. Das bisherige Wochenhoch wartet dann bei 16 114 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitliche Verluste am Vorabend letztlich ...

