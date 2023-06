Der DAX+0,18% dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,05 Prozent auf 16 001 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,2 Prozent gestiegen war. Der EuroStoxx 50 +0,05% wird am Mittwochmorgen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.1. USA: RobustNach einem verhaltenen Wochenauftakt sind die New Yorker Aktienkurse ...

