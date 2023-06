3M investiert in die Biotech-Branche: Der US-Konzern gab kürzlich bekannt, dass er 146 Millionen Dollar in seine Geschäftsexpansion mit forschenden Gesundheitsunternehmen stecken werde. Diese Investition soll zur Verbesserung von Anlagen und Ausrüstungen sowie zur Schaffung von 60 Vollzeitstellen an den europäischen Produktionsstandorten von 3M beitragen. Unterstützung der Biotech-Branche durch 3M-Anlagen Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...