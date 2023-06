HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4399/ Stephanie Kniep ist seit mehr als 20 Jahren in der IR tätig.Vor ihrem Wechsel zu Marinomed war sie bei Esprit Europa und davor langjährige IR-Leiterin bei Lenzing. Zu den früheren Aufgaben zählten Director of IR bei SMA Solar Technology AG und eine langjährige Leitung der Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei Masterflex. Stephanie ist Diplom-Ökonomin der Ruhr-Universität Bochum. Wir reden über den spannenden Um-/Einstieg in die IR, über Schalke 04 und das Tanzen, freilich aber auch über die vielfältigen IR-Aufgaben und ganz konkret über ihr Hauptmandat Marinomed, im Mai die beste Aktie an der Wiener Börse. Mit relations IR ist Stephanie seit 2019 ...

