Zell am See (ots) -Hygiene, quo vadis? Darüber diskutieren Gesundheitsexpertinnen und -expertenDas Internationale Hagleitner-Hygieneforum behandelt brisante Gesundheitsfragen, 2023 geht es um die Zeit nach Corona: Wie sich die Hygiene von morgen entwickelt. Welche Rolle hierbei die Maske spielt. Was verantwortungsvolle Händehygiene ausmacht. Wann Desinfektion gefragt ist. Was Hygiene für das Immunsystem bedeutet. Wo die Infektionsgefahren der Zukunft lauern. Was digitale Hygiene bringt.PresseticketVertreterinnen und Vertreter sämtlicher Medien sind herzlich willkommen: Print- und Onlineredaktionen, Radio- und TV-Teams, Fotografinnen und Fotografen, Bloggerinnen und Blogger.Akkreditierung bis 13. Juni 2023 - per E-Mail an Hagleitner-Sprecher Bernhard Peßenteiner.bernhard.pessenteiner@hagleitner.comBitte den Namen, das Medium und die Funktion anführen. Das Presseticket stellt Hagleitner aus, sobald die Anmeldung geprüft ist.Programm am 15. Juni 202311:30 UhrRegistrierung13:00 UhrQuo vadis, Hygiene, post Covid? - Priv.-Doz. Dr. Markus Hell13:30 UhrZu erwartendes Erregerspektrum der Zukunft: anzupassende Hygienemaßnahmen - Priv.-Doz. Dr. Jens Gieffers14:30 UhrHygiene-Ressourcen: wie viel digital statt Personal? - Univ.-Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc DTM&H (Lond.)15:30 UhrPause16:00 UhrWeiterhin "alles Maske"? - Priv.-Doz. Dr. Markus Hell17:00 UhrPodiumsdiskussionProgramm am 16. Juni 202308:30 UhrWerksführung bei Hagleitner: Produktionsablauf, Qualitätssicherung, Wissenstransfer10:00 UhrBrunch11:00 UhrHygiene neu denken: im ambulanten Bereich - Kathrin Mann, MHBA12:00 UhrSanitäre Aufsicht nach der Pandemie: Was hat sich geändert? - Dr. Alexander Blacky13:00 UhrVerantwortungsvoller Einsatz von Desinfektionsprodukten: Wie geht der Gesundheitsbereich künftig mit Desinfektionsmitteln um? - Dr. Arno Sorger14:00 UhrVeranstaltungsendeDatum und Ort15. Juni 2023, 11:30 Uhrbis16. Juni 2023, 14:00 UhrHagleitner-AkademieLunastraße 55700 Zell am SeeÖsterreichÜber das Internationale Hagleitner-HygieneforumDieser Fachkongress gilt als Plattform für Hygiene- und Desinfektionsexperten, Ärzte sowie Pflegefachkräfte; gemeinsam beleuchten sie je Termin ein herausragendes Gesundheitsthema. Das Symposium findet seit 2017 statt, jährlich ist es ein fixer Programmpunkt in Zell am See in Österreich. Dabei richtet sich das Internationale Hagleitner-Hygieneforum an das gesamte Gesundheitswesen: Akut-, Arbeits- und Präventivmedizin, Rehabilitation sowie Langzeitpflege.