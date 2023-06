DJ EUREX/Wechsel in den September führt zu 70 Ticks Abschlag im Bund-Future

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 134,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,67 Prozent und das Tagestief bei 134,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.148 Kontrakte.

Laut Helaba geht der Wechsel in den September-Kontrakt mit einem Abschlag von etwa 70 Ticks einher. "An dem technischen Bild ändert dies aber nichts", so das Haus. Übergeordnet setze sich die trendlose Marktverfassung fort, angezeigt unter anderem vom niedrigen ADX und dem neutralen RSI. Auch andere Indikatoren lieferten ein uneinheitliches Bild.

Einen Widerstand sieht die Helaba an der 55-Tagelinie bei 134,64, er werde derzeit getestet. Eine weitere Hürde liege am letzten Impulshoch bei 135,85. Unterstützungen sieht die Helaba bei 133,45, 132,33 und 132,12.

Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 136,36 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 116,91 Prozent.

