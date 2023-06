NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der spanische Modekonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk für das erste Geschäftsquartal 2023/24 vorgelegt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem halte die Dynamik im zweiten Jahresviertel an. In einer ersten Einschätzung sieht der Experte Potenzial für steigende Markterwartungen an den Gewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich in diesem und im nächsten Geschäftsjahr./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 02:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 02:07 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

