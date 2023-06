DJ DIHK: Delegation adressiert in China Anliegen deutscher Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Eine hochrangige IHK/DIHK-Delegation, angeführt vom Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, führt in der Volksrepublik China und Hongkong Gespräche, um die Anliegen der deutschen Wirtschaft zu verdeutlichen. Ziel sei es, sich fünf Tage intensiv mit Geschäftspartnern, Entscheidungsträgern, Vertretern der Politik sowie der vor Ort vertretenen deutschen Wirtschaft auszutauschen, so die DIHK. "Nach 1.000 Tagen pandemiebedingter Reiserestriktionen und Lieferengpässen ist es höchste Zeit, sich vor Ort ein Bild von den Beziehungen mit Deutschlands wichtigstem Handelspartner zu machen", sagte Adrian.

Mit Blick auf anstehende deutsch-chinesische Regierungskonsultationen am 20. Juni in Berlin wolle die Delegation die aktuellen Herausforderungen in einem konstruktiv-kritischen Dialog diskutieren. "Wir haben viele Themen, über die wir sprechen müssen und die für die Zukunft unserer Wirtschaftsbeziehungen relevant sind", sagte Adrian. Eine Rolle dabei würden auch aktuelle Ergebnisse aus einer Geschäftsklima-Blitzumfrage der in China vertretenen deutschen Unternehmen spielen, die vor Ort vorgestellt werden sollten.

Die Delegation trifft sich laut den Angaben auf der bis 11. Juni geplanten Reise neben der Wirtschaft auch mit hochrangigen Vertretern der chinesischen Zentralregierung in Peking. "Wir werden die Gelegenheit nutzen, konkrete Anliegen der deutschen Wirtschaft zu adressieren", erklärte Adrian im Vorfeld. Bei den anschließenden Stationen in Shenzhen und Hongkong gehe es um die Innovationsinfrastruktur in Südchina sowie in Hongkong. Gerade in dieser Wirtschaftsregion gebe es vielfältige Kooperationspotenziale für die deutsche Wirtschaft, sagte Adrian. Ein weiterer Schwerpunkt der Reise sei die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in den deutschen Betrieben vor Ort.

