Die Top-Zahlen und der Super-Ausblick von Nvidia haben Anleger komplett in Ekstase versetzt. Sie sollten aber nicht den Fehler machen, nur auf Nvidia zu schauen - es gibt noch mehr Titel, die vom KI-Boom profitieren.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs sind der Ansicht, dass sich in Zukunft mehrere Unternehmen als führende Akteure in der KI-Technologie herauskristallisieren werden. So gehen sie davon aus, dass die Fortschritte im Bereich der KI das weltweite Bruttoinlandsprodukt in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...