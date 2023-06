Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen IA Invest - Admission to trading of sub-fund

The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen from and including 8 June 2023. ISIN DK0062271474 ------------------------------------------------- Navn IA Invest FormueFyn Skandi+ ------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ------------------------------------------------- Order Book ID 292133 ------------------------------------------------- Short name IAIFFS ------------------------------------------------- Udstedelsesvaluta DKK ------------------------------------------------- Handelsvaluta DKK ------------------------------------------------- Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, aktieteam@nasdaq.com, +45 33 93 33 66.