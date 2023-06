DJ Rheinmetall erhält Militär-Lkw-Auftrag über 150 Mio EUR aus Norwegen

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat einen Auftrag über 150 Millionen Euro für die Lieferung von Militär-Lkw an Norwegen erhalten. Wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte, soll er ab Ende 2026 fast 300 TG3 MIL 8x8 Militär-Lkw an das skandinavische Land liefern. Der entsprechende Vertrag sei am 31. Mai von der Direktorin der norwegischen Beschaffungsbehörde NDMA (Norwegian Defense Materiel Agency), Gro Jaere, und Michael Wittlinger, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), unterzeichnet worden.

Der Auftrag sei Teil eines Rahmenvertrags zwischen Rheinmetall, Norwegen und Schweden. Er umfasse verschiedene Fahrzeugvarianten, darunter Hakenlader-LKW, Spezialfahrzeuge mit Kran- und Hakenladesystem sowie Anhänger und Flatracks für die Streitkräfte Norwegens. Die neuen Fahrzeuge sollen die Transportkapazität der Logistikkräfte innerhalb der Streitkräfte erhöhen.

Der DAX-Konzern hält Folgeaufträge aus Norwegen und anderen skandinavischen Staaten für "wahrscheinlich", da bisher weniger als die Hälfte der benötigten Logistikfahrzeuge von den bereits bestehenden Verträgen erfasst seien.

June 07, 2023

