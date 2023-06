Der DAX ist am Mittwoch einmal mehr an der 16.000-Punkte-Marke abgeprallt. Nach wie vor lässt der nachhaltige Ausbruch über diesen massiven Widerstand auf sich warten. Neue Impulse könnte es in der kommenden Woche mit Inflationsdaten und Fed-Sitzung geben. Im DAX-Check stehen zudem die Deutsche Telekom, Rheinmetall, Sartorius, Volkswagen und Zalando im Fokus.

