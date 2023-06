Interview: Mit solar4trade gibt es neues Unternehmen am Markt, was Unternehmen beim Einkauf von Solarmodulen, Photovoltaik-Wechselrichtern, Speichersystemen und weiterem Zubehör unterstützt. Wie es dazu kam und was die Vorteile sind, erklärt Mitbegründer Michael Nöding im Interview. Er ist überzeugt, dass Unternehmen durch die datenbasierte Steuerungsprozesse im Einkauf selbst Zeit und Ressourcen sparen.pv magazine: Sie haben mit solar4trade ein neues Unternehmen gegründet: Was verbirgt sich dahinter? Michael Nöding: Die solar4trade GmbH ist das Ergebnis einer jahrelangen, positiven und vertrauensvollen ...

