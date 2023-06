Essen (ots) -Nach Hubert Burda Media beteiligt sich jetzt PHARMA PRIVAT an IhreApotheken.de. Der Zusammenschluss inhabergeführter Pharmagroßhandlungen trägt mit diesem Schritt aktiv zur Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur IhreApotheken.de und damit zur Stärkung stationärer Apotheken nicht zuletzt auf digitaler Ebene bei.Im Oktober 2021 stellte die NOWEDA Apothekergenossenschaft - Gründerin von IhreApotheken.de und dauerhafte Mehrheitsbeteiligte - IhreApotheken.de mit neuer Struktur als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vor. Die gewählte Rechtsform ermöglicht weiteren Unternehmen eine Beteiligung. Der Einfluss der Apothekerinnen und Apotheker bleibt durch die Mehrheitsbeteiligung der apothekereigenen NOWEDA allerdings unverändert erhalten. Als erster Partner stieg Hubert Burda Media 2022 mit einem Anteil von 35 Prozent ein. Nun ist auch PHARMA PRIVAT mit an Bord. Neben dieser Beteiligung wird auch die technische Zusammenarbeit mit der PHARMA PRIVAT-Tochter A-plus begründet. Durch die dadurch gehobenen Synergien, zum Beispiel im Rahmen der Webseiten, wird die Bedienung für die teilnehmenden Apotheken weiter vereinfacht."Dass sich PHARMA PRIVAT an IhreApotheken.de beteiligt, ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Zusammenarbeit", freut sich Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der NOWEDA. "Er zeigt, dass wir in Sachen Unterstützung der Vor-Ort-Apotheken am gleichen Strang ziehen und dieselben Ziele verfolgen. Die Beteiligung ist ein starker und nachhaltiger Schritt für die teilnehmenden Apotheken, um sich auch digital als starke Institution und Marke in ihrer Region und darüber hinaus zu positionieren.""Wir haben mit dem Zukunftspakt Apotheke eine starke Allianz geschaffen, die jetzt IhreApotheken.de zur zentralen digitalen Infrastruktur der Vor-Ort-Apotheken und ihrer Kundinnen und Kunden ausbaut. Mit PHARMA PRIVAT als hoch kompetenten neuen Gesellschafter werden wir unsere unternehmerische Dynamik weiter steigern", sagt Philipp Welte, Vorstand Hubert Burda Media."Bereits wenige Monate nach Start des Zukunftspakts Apotheke haben wir uns entschlossen, dem Bündnis beizutreten. Die aktuelle Beteiligung an IhreApotheken.de ist für uns ein weiterer sinnvoller Schritt, unser gemeinsames Anliegen weiterzuverfolgen. Wir freuen uns, unsere langjährige Kompetenz in der Digitalisierung der Apotheken in das Bündnis mit einzubringen und so die Apotheken in eine sichere und starke Zukunft zu begleiten", so Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer von PHARMA PRIVAT.Pressekontakt:NOWEDA eGDr. Joachim Reinken0201 802 2660joachim.reinken@noweda.dePHARMA PRIVATFiona Nordt0531 5902 107f.nordt@pharma-privat.deHubert Burda MediaVerena Bücher0781 843 243verena.buecher@burda.comOriginal-Content von: Zukunftspakt Apotheke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144424/5527718