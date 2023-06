Der technologische Fortschritt hat in den letzten Jahren zu einer beispiellosen Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geführt. Immer mehr Unternehmen erkennen das enorme Potenzial dieser Technologie und nutzen sie, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT beziehungsweise der Beteiligung von Microsoft an OpenAI ist das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...