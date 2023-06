München (ots) -Sportdeutschland.TV ist offizieller Streaming-Partner der Ruhr Games 2023 und überträgt an allen vier Tagen live und kostenlos aus dem Landschaftspark Duisburg-Nord. Vom 08. bis zum 11.06. messen sich bei den Ruhr Games 5.200 Nachwuchsathletinnen und -athleten und kämpfen in 325 Wettkämpfen um die Medaillen. Die Gothaer, offizieller Partner von Sportdeutschland.TV, unterstützt das Event als Offizieller Premium Partner. Gemeinsam mit dem Tik Tok-Star und BMX-Profi Chris Böhm produzieren Sportdeutschland.TV und die Gothaer exklusive Videos für den Tik Tok-Kanal des Sport Streaming Anbieters. Fans von Chris Böhm und Sportdeutschland.TV erhalten so dank der Gothaer einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Ruhr Games."Die Ruhr Games sind ein einzigartiges Event, das Sport in unglaublicher Weise mit Kultur, Urbanität und Kunst verbindet", so Björn Beinhauer, CEO der DOSB New Media GmbH. "Wir freuen uns dieses Event auf unserer Plattform zu zeigen und mit der Gothaer einen Partner zu haben, der sowohl vor Ort als auch bei uns präsent ist."Die Ruhr Games sind das größte internationale Sport- & Kulturfestival für Jugendliche. Nachwuchsleistungssport trifft auf urbane Kultur - Sportstars auf Top-Bands wie die Giant Rooks und Leoniden. In 19 Sportarten geht es um Medaillen, etwa 80 Künstlerinnen, Künstler und Bands sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.Das komplette Event gibt es hier zu sehen: https://sportdeutschland.tv/ruhr-gamesPressekontakt:Pressekontakt DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5527795