96% der befragten Nutzer würden Board weiterempfehlen (basierend auf dem Gesamtdurchschnitt von "Auf jeden Fall" und "Wahrscheinlich")

90% der befragten Nutzer bewerten die Anwenderfreundlichkeit von Board für Planer als sehr gut oder gut (im Vergleich zu 82% für das durchschnittliche Planungstool)

92% der befragten Nutzer bewerten die Abdeckung der planungsspezifischen Anforderungen durch Board als sehr gut oder gut (im Vergleich zu 88% für das durchschnittliche Planungstool)

Board, Anbieter der intelligenten Planungslösung, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, ist im BARC Planning Survey 23 als marktführendes Produkt bestätigt worden.

Der Planning Survey basiert auf den Ergebnissen der weltweit größten und umfassendsten Umfrage unter Anwendern von Planungssoftware, die BARC von November 2022 bis Februar 2023 durchgeführt hat. Insgesamt haben 1.321 Personen an der Umfrage teilgenommen, von denen 1.046 eine Reihe von detaillierten Fragen zu ihrer Nutzung eines bestimmten Produkts beantwortet haben. Die Studie untersucht das Feedback der Anwender zur Auswahl und Nutzung von Planungsprodukten anhand von 33 KPIs, darunter Geschäftsnutzen, Projekterfolg, Geschäftswert, Weiterempfehlung, Kundenzufriedenheit, Planungsfunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit.

Laut BARC "erreicht Board mit 14 Spitzenplätzen und 18 führenden Positionen in sechs verschiedenen Vergleichsgruppen erneut ein hervorragendes Ergebnis im diesjährigen Planning Survey und festigt seine Position als marktführendes Produkt für Performance-Management, Planung und Analytics

Wir freuen uns über die hervorragenden Ergebnisse im BARC Planning Survey 23. Insbesondere die überzeugenden Bewertungen in den Bereichen Planung, BI Analytics und Finanzkonsolidierung spiegeln die Fähigkeiten der Board-Plattform wider", so Marco Limena, CEO von Board. "Unternehmen, die ihre Planungsfähigkeiten mit Board verbessern, sind in der Lage, mit der Geschwindigkeit mitzuhalten, mit der sich der Markt verändert. Sie verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ihr Geschäft so steuern können, dass es sich schnell anpasst und erfolgreich entwickelt"

Über BARC

BARC (Business Application Research Center) ist ein europaweit führendes Analystenhaus für Unternehmenssoftware mit Fokus auf die Bereiche Data, Business Intelligence (BI) und Analytics, Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Content Management (ECM) sowie Customer Relationship Management (CRM).

About Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert eine Lösung, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, intelligenter zu planen. Dadurch können sie fundiertere Erkenntnisse gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen. Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005463/de/

Contacts:

Board:

Victoire Depoix, VP Global Communications

vdepoix@board.com