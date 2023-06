Stratec baut seine Aktivitäten in den USA aus und gewinnt neue Produkte, Kunden und einen Produktionsstandort in den USA hinzu. Die Übernahme von Natech ist daher von sehr hoher Qualität und stärkt die Marktposition von Stratec im OEM-Geschäft. Der Kaufpreis erscheint im Vergleich zum eigenen EV/Umsatz-Multiple von Stratec attraktiv. Auch wenn der Ergebniseffekt begrenzt ist, begrüßen die Analysten von AlsterResearch die Übernahme. AlsterResearch hat die Konsolidierungseffekte in das Modell aufgenommen und kommt aufgrund des langfristigen Potenzials zu einem neuen DCF-basierten Kursziel von EUR 70,00 (alt: EUR 68,00). Das Rating bleibt bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE





