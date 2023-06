Köln (ots) -Flügel aus BetonSehenswertes ARD-Drama, das beim Monte-Carlo TV Festival ausgezeichnet wurde: Die Gefahren, die in Sozialen Medien und Internet-Communities entstehen können und die psychische Gesundheit von Teenagern sind die zentralen Themen. An der Gesamtschule von Referendarin Gabrielle nimmt sich eine Schülerin das Leben. Schnell wird klar, dass hinter ihrem Tod mehr steckt als der einsame Entschluss einer jungen Frau. Gabrielle versucht gemeinsam mit ihrer Schwester Ava die Hintergründe des Suizids zu verstehen. Selbstverletzung, Depression und Ausgrenzung bilden große Teile der Lebenswelt der Jugendlichen. Und der Tod des Mädchens scheint in Zusammenhang mit einer Online- Challenge namens "Ikarus" zu stehen ...Produktinformation:- VÖ: 23. Juni 2023- Technische Details: Video-on-Demand- Genre: Drama- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2022- Bildformat: HD- Tonformat: 2.0 (Deutsch)- Laufzeit: 1:30- Altersempfehlung: ab 12 JahrenWolfswinkelEin Dorf rückt nach rechts: ARD-Drama über rechte Tendenzen einer Gemeinschaft: Melanie ist Mitte 30 und bei der brandenburgischen Polizei. Ihr Revier: Das flache Land nördlich von Berlin. Melanie mag, wenn man sie mag, und wenn es politisch wird, hält sie sich raus. Doch das ist nicht immer leicht. Ihre beste Freundin Lydia sammelt als Influencerin vom Dorf Likes und Follower und verdient mit erdverhafteten Webvideos "Holt euch eure Heimat zurück!" fast so gut wie mit einer Hauptrolle. Lydia reitet auf der braunen Welle. Und als deren Anhänger nicht nur zahlreicher, sondern auch gewaltbereiter werden, muss sich die harmoniesüchtige Ordnungshüterin Melanie zwischen Freundschaft oder für Anstand und Gesetz entscheiden.Produktinformation:- VÖ: 07. Juli 2023- Technische Details: Video-on-Demand- Genre: Drama- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2023- Bildformat: HD- Tonformat: 2.0 (Deutsch)- Laufzeit: 1:30- Altersempfehlung: ab 12 JahrenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD- Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5527858