Protectoria Venture AS https://protectoria.com/) hat zusammen mit seinem lokalen Partner PT Gimle Investment Group eine Vereinbarung mit PT INTI (Persero), dem staatlichen Unternehmen, das als strategischer Berater der Zentralregierung fungiert, unterzeichnet, um eine dezentralisierte digitale Identitätsinfrastruktur für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Bürger in Indonesien anzubieten.

Die Unternehmen verpflichten sich, exklusiv zusammenzuarbeiten, um eine digitale dezentrale Identitätsinfrastruktur zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben, die jedem Dienstanbieter aus jedem Sektor oder jeder Branche in einem nationalen Roll-out angeboten werden kann. Die Bürger werden in der Lage sein, ihre eigenen Daten zu kontrollieren und einfachen und sicheren Zugang zu allen Arten von digitalen Diensten in der Gesellschaft zu haben.

Protectoria Venture wird die dezentralisierten digitalen Identitätsdienste auf der Grundlage der Technologieplattform des Unternehmens anbieten, deren Architektur auf der Self Sovereign Identity (SSI) und der Blockchain-Technologie basiert und als Cloud-basierter Dienst (IDaaS) bereitgestellt wird. PT INTI (Persero) wird sich als Trusted-Service-Provider gegenüber allen privaten und öffentlichen Anwendungsdienstleistern und Endnutzern im Rahmen des neuen Datenschutzgesetzes mit staatlichen Stellen engagieren.

Diese Firmen sind der Meinung, dass die dezentrale digitale Identitätsinfrastruktur die bevorzugte Wahl moderner Gesellschaften sein wird. Sie könnte sich zum Rückgrat der digitalen Wirtschaft entwickeln und Innovationen beschleunigen, den Wettbewerb stärken und den Verbraucherschutz verbessern.

Trond Lemberg, CEO von Protectoria Venture, kommentiert dies mit den Worten:

"Dies ist eine wichtige Anerkennung der technologischen Fähigkeiten von Protectoria Venture auf der Grundlage von SSI und Geschäftsvorschlägen, die unsere Erfahrungen aus den skandinavischen digitalisierten Gesellschaften und die Visionen führender internationaler Institutionen kombinieren. Wir erwarten in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum, da wir mit starken Partnern in den großen und wachsenden indonesischen Markt für digitale Identitätsdienste eintreten. Wir sehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für unsere interoperablen digitalen Identitätsdienste in der gesamten ASEAN-Region in Übereinstimmung mit dem ASEAN Digital Masterplan 2025."

Dr. Edi Witjara, President Director von PT INTI (Persero), kommentierte die Vereinbarung mit den Worten.

"Wir sind sehr ehrgeizig mit unseren Absichten, das Land bei der Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur zu unterstützen, die Transaktionen effektiv sichern, die Privatsphäre schützen und die digitale Transformation der indonesischen Gesellschaft erleichtern kann. Unsere Partner hier werden uns bei der Bereitstellung von erstklassigen Identitätstechnologien und -diensten unterstützen, die mit den Wünschen der indonesischen Regierung, der Bevölkerung und den Visionen internationaler Institutionen von einer idealen digitalen Identitätsinfrastruktur übereinstimmen.

