Am heutigen Mittwoch zeigen sich die Märkte tendenziell schwächer und Anleger legen eine Verschnaufpause ein. Anders sieht die Lage bei der Plug-Power-Aktie aus. Der stark gebeutelte Titel hat am gestrigen Dienstag ein Lebenszeichen der Bullen gesendet und der Kurs kletterte um 7,4 Prozent in die Höhe.

Den vollständigen Artikel lesen ...